Глава Hasbro рассказал, что его друзья используют ИИ в ролевых «настолках»

План включает в себя применение ИИ в таких популярных франшизах, как «Dungeons & Dragons» и «Magic: The Gathering». Несмотря на предыдущий запрет Hasbro на контент, созданный искусственным интеллектом, Кокс подчеркнул, что искусственный интеллект уже используется в компании, в основном с помощью машинного обучения и собственных технологий, а не моделей других компаний, таких как ChatGPT.

Кокс выразил энтузиазм по поводу более глубокой интеграции ИИ в игровой процесс настольных ролёвок: «я регулярно играю, наверное, с 30 или 40 людьми. Нет ни одного человека, который бы не использовал ИИ для развития кампании, персонажа или сюжетных идей. Это явный сигнал к тому, что мы должны его принять».