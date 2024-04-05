Глава игры Roblox ответил на обвинения в эксплуатации детей

Опубликовано 05 апреля 2024, 21:00
1 мин.
Глава игры Roblox ответил на обвинения в эксплуатации детейОн их отрицает
В недавнем интервью глава студии Roblox Стефано Корацца ответил на критику в адрес репутации Roblox, в частности на обвинения в эксплуатации молодых разработчиков. Корацца защитил платформу, подчеркнув ее «потенциал для расширения возможностей людей по всему миру».
Коразза признал опасения, но заявил, что Roblox предоставляет людям по всему миру возможности для заработка и развития ценных навыков. Он подчеркнул положительное влияние на создателей, особенно подростков, которые нашли успех и самореализацию на платформе. Кроме того, Коразза подчеркнул, что ежегодно создателям выплачивается значительная сумма, приближающаяся к миллиарду долларов в сумме.
Говоря о возрастных проблемах, Коразза отметил, что большинство зарабатывающих на Roblox старше 18 лет. Он также подчеркнул образовательный аспект платформы, отметив, что миллионы пользователей осваивают навыки программирования на их платформе.