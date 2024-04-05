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Игры
Опубликовано 05 апреля 2024, 21:00
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Глава игры Roblox ответил на обвинения в эксплуатации детей

Он их отрицает
В недавнем интервью глава студии Roblox Стефано Корацца ответил на критику в адрес репутации Roblox, в частности на обвинения в эксплуатации молодых разработчиков. Корацца защитил платформу, подчеркнув ее «потенциал для расширения возможностей людей по всему миру».
Глава игры Roblox ответил на обвинения в эксплуатации детей
© Ferra

Коразза признал опасения, но заявил, что Roblox предоставляет людям по всему миру возможности для заработка и развития ценных навыков. Он подчеркнул положительное влияние на создателей, особенно подростков, которые нашли успех и самореализацию на платформе. Кроме того, Коразза подчеркнул, что ежегодно создателям выплачивается значительная сумма, приближающаяся к миллиарду долларов в сумме.

Говоря о возрастных проблемах, Коразза отметил, что большинство зарабатывающих на Roblox старше 18 лет. Он также подчеркнул образовательный аспект платформы, отметив, что миллионы пользователей осваивают навыки программирования на их платформе.

Источник:Eurogamer
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Roblox
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#игры
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#деньги