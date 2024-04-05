Глава игры Roblox ответил на обвинения в эксплуатации детей

Коразза признал опасения, но заявил, что Roblox предоставляет людям по всему миру возможности для заработка и развития ценных навыков. Он подчеркнул положительное влияние на создателей, особенно подростков, которые нашли успех и самореализацию на платформе. Кроме того, Коразза подчеркнул, что ежегодно создателям выплачивается значительная сумма, приближающаяся к миллиарду долларов в сумме.

Говоря о возрастных проблемах, Коразза отметил, что большинство зарабатывающих на Roblox старше 18 лет. Он также подчеркнул образовательный аспект платформы, отметив, что миллионы пользователей осваивают навыки программирования на их платформе.