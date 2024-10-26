Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне крупных увольнений

Компания подверглась серьезной критике после того, как правительственный обзор кибербезопасности США обнаружил, что ее методы безопасности были недостаточными по сравнению с другими поставщиками облачных услуг. Хакеры эксплуатировали уязвимости в системах Microsoft, скомпрометировав учетные записи электронной почты многочисленных государственных учреждений.

Несмотря на эти неудачи и публичное признание компанией своих недостатков, компенсационный пакет Наделла резко вырос. Другие топ-менеджеры Microsoft также получили значительные повышения зарплаты. Критики утверждают, что вознаграждение генерального директора такой существенной суммой в то время, когда компания сталкивается с многочисленными проблемами, является плевком в лицо сотрудникам, акционерам и клиентам.

А как считаете вы?