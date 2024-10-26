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Опубликовано 26 октября 2024, 19:10
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Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне крупных увольнений

И взломов
Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подвергся критике СМИ и комментаторов в Сети после того, как стало известно, что он получил прибавку к зарплате в размере 63%, в результате чего его общая компенсация составила 79,1 миллиона долларов. Такое значительное увеличение произошло в год, отмеченный массовыми увольнениями, включая тысячи сокращений в Activision Blizzard и Xbox, и несколькими громкими взломами продуктов компании. И не забываем про сбой, который парализовал работу аэропортов, банков и сотен компаний по всему миру.
Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне крупных увольнений
© Ferra

Компания подверглась серьезной критике после того, как правительственный обзор кибербезопасности США обнаружил, что ее методы безопасности были недостаточными по сравнению с другими поставщиками облачных услуг. Хакеры эксплуатировали уязвимости в системах Microsoft, скомпрометировав учетные записи электронной почты многочисленных государственных учреждений.

Несмотря на эти неудачи и публичное признание компанией своих недостатков, компенсационный пакет Наделла резко вырос. Другие топ-менеджеры Microsoft также получили значительные повышения зарплаты. Критики утверждают, что вознаграждение генерального директора такой существенной суммой в то время, когда компания сталкивается с многочисленными проблемами, является плевком в лицо сотрудникам, акционерам и клиентам.

А как считаете вы?

Источник:MSN
Автор:Максим Многословный
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#работа
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#Microsoft