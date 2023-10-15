Глава МОК предложил организовать Олимпийские киберспортивные игры

МОК рассматривает этот шаг в связи с растущей популярностью киберспорта. Эта инициатива направлена на привлечение более широкого круга аудитории, поскольку пока что большинство любителей киберспорта моложе 34 лет.

Участие МОК в киберспорте началось в 2018 году, подход предполагает соблюдение традиционных ценностей при взаимодействии с сообществом. Ранее они организовали собственные состязания связанные с киберспортом, чтобы преодолеть разрыв между олимпийским и киберпортивным сообществами, однако полноценные Олимпийские игры могут улучшить ситуацию в разы.