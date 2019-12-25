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Глава NVIDIA сравнил GeForce RTX 2080 с графикой игровых консолей будущего
Утверждает, что видеокарты компании мощнее
На презентации в ходе конференции GTC China 2019 генеральный директор NVIDIA заявил, что видеокарты GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti производительнее графических ускорителей консолей будущего.
С какой именно консолью — PlayStation 5 или Xbox Series X — глава компании сравнивает видеокарты, неясно. Кроме того, на слайде презентации был изображён ноутбук, а это значит, что гендиректор, скорее всего, имел в виду мобильные ускорители.
Стоит отметить, что новой Xbox пророчат производительность в 12 TFLOPS. Даже у настольной RTX 2080 производительность достигает 10 TFLOPS, что уж говорить о мобильной. Впрочем, есть ещё RTX 2080 Ti с примерно 13 TFLOPS. Тем не менее, не совсем понятно, на чём основывалось заявление главы NVIDIA.
Напомним, новые консоли должны выйти в конце 2020 года.