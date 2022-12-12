Глава Xbox обвинил Sony в кознях против компании

Глава Xbox обвинил Sony в кознях против компанииПроизводитель PlayStation выступает против приобретения Microsoft компании Activision Blizzard
Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что противодействие Sony сделке Microsoft с Activision Blizzard свидетельствует о желании производителя PlayStation «защитить своё господство» на рынке консолей. Компания пытается помешать Xbox развиваться и набирать силу.
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Sony выступила против попыток Microsoft купить Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. Также компания в последнее время сосредоточилась на франшизе Call of Duty, принадлежащей Activision. «Sony ведёт диалог о том, почему сделка не должна быть заключена, чтобы защитить свое доминирующее положение на рынке консолей, поэтому они ухватились за Call of Duty», — говорит Спенсер.
Ранее он неоднократно заверял поклонников Call of Duty, что франшиза останется на PlayStation после заключения сделки.