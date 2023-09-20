Глава Xbox ответил на крупнейшую утечку планов компании

Спенсер отметил, что в просочившихся документах содержится устаревшая информация, а планы Microsoft с тех пор изменились. Он выразил разочарование по поводу утечки и подчеркнул, что компания обязуется сохранять конфиденциальность своих планов и информации партнеров. Спенсер заверил сотрудников, что Microsoft извлечет уроки из этого инцидента и усовершенствует свои меры безопасности.

В своем кратком публичном заявлении Спенсер признал факт утечки документов и подчеркнул, что Microsoft расскажет о своих реальных планах, когда они будут готовы.