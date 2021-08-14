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Глава Xbox похвалил «карманную» консоль Steam

Приставку могут выбрать многие владельцы старых ПК вместо его апгрейда
Глава Xbox Фил Спенсер пользовался новой портативной консолью Steam Deck целую неделю и поделился впечатлениями.
Глава Xbox похвалил «карманную» консоль Steam

После того, как я провел с ней большую часть недели, могу сказать, что это действительно хорошее устройство. Игры со мной везде, размер экрана, управление — всё отлично. Играть в Halo и Age of Empires приятно, xCloud работает хорошо. Поздравляю команду Steam Deck.

Фил Спенсер
Глава Xbox Game Studios

Также Спенсер недавно рассказал, что Game Pass пока не планируется запускать на других консолях. По его словам у других закрытых платформ просто нет желания приобретать что-то такое. При этом есть масса открытых платформ, которые можно продолжать развивать: интернет, ПК и мобильные устройства.

Возвращаясь к Steam Deck, стоит отметить, что в самой Valve считают: многие выберут эту консоль, когда дело дойдёт до обновления существующих компьютеров.

Для оформления использовано фото Phil Spencer