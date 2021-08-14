Глава Xbox похвалил «карманную» консоль Steam

Глава Xbox похвалил «карманную» консоль SteamПриставку могут выбрать многие владельцы старых ПК вместо его апгрейда
После того, как я провел с ней большую часть недели, могу сказать, что это действительно хорошее устройство. Игры со мной везде, размер экрана, управление — всё отлично. Играть в Halo и Age of Empires приятно, xCloud работает хорошо. Поздравляю команду Steam Deck.
Также Спенсер недавно рассказал, что Game Pass пока не планируется запускать на других консолях. По его словам у других закрытых платформ просто нет желания приобретать что-то такое. При этом есть масса открытых платформ, которые можно продолжать развивать: интернет, ПК и мобильные устройства.
Возвращаясь к Steam Deck, стоит отметить, что в самой Valve считают: многие выберут эту консоль, когда дело дойдёт до обновления существующих компьютеров.
Для оформления использовано фото Phil Spencer