Глава Xbox призвал разработчиков игр не гнаться за высоким разрешением

Речь шла об играх для нового поколения Xbox Series X. Как рассказал Спенсер изданию Stevivor, ощущения от игрового процесса более важны, чем «количество пикселей» на экране.

Стоит отметить, что Xbox Series X должна будет, по слухам, поддерживать разрешение 8К и фреймрейт в 120 fps. Однако по мнению Спенсера, качество картинки и без того достигло небывалых высот, и сейчас наступило время для того, чтобы улучшить ощущения от геймплея. Впрочем, несмотря на призывы главы Xbox, последнее слово остаётся за разработчиками игр.