Глава Xbox прокомментировал повышение цен на игры для новой консоли

Глава подразделения Фил Спенсер беседовал с журналистами The Washington Post. Он не стал прямо отвечать на вопрос, какой будет стоимость игр для Xbox Series X. Спенсер заявил, что верит в систему, когда потребители в итоге сами выбирают, какая цена для них правильная.

Фил отметил, что не критикует людей, поднимающих цену. Ведь всё равно в конце концов потребители контролируют то, сколько они платят.