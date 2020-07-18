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Глава Xbox прокомментировал повышение цен на игры для новой консоли
Верит в то, что цены сами по себе нормализуются
Недавно стало известно, что баскетбольный симулятор NBA 2K21 в версии для PlayStation 5 и Xbox Series X будет стоить на $10 больше, чем в версии для PS4 и Xbox One. Глава Xbox прокомментировал повышение цен на игры для новой консоли.
Глава подразделения Фил Спенсер беседовал с журналистами The Washington Post. Он не стал прямо отвечать на вопрос, какой будет стоимость игр для Xbox Series X. Спенсер заявил, что верит в систему, когда потребители в итоге сами выбирают, какая цена для них правильная.
Фил отметил, что не критикует людей, поднимающих цену. Ведь всё равно в конце концов потребители контролируют то, сколько они платят.