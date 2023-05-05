Глава Xbox: создание хороших игр не поможет компании

Во время подкаста Спенсер сказал, что стратегия Microsoft заключается в реализации видения разработчиков, позволяющих пользователям играть в свои игры на любом экране, а не только в создании отличных консольных игр, все это нужно ради того, чтобы превзойти Sony и Nintendo по продажам оборудования.

По словам Спенсера, простое создание отличных игр не приведет к изменению доли консолей. Спенсер добавил, что 90% людей, покупающих консоль каждый год, уже владеют консолью PlayStation, Nintendo или Xbox, и их цифровая библиотека игр живет в этой экосистеме.