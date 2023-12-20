Главный конкурент Steam - Epic Games Store - снял запрет на блокчейн-игры

Главный конкурент Steam - Epic Games Store - снял запрет на блокчейн-игрыС рейтингом только для взрослых
Неожиданным шагом стало то, что магазин Epic Games Store отменил запрет на некоторые игры с рейтингом «только для взрослых». Хотя традиционно этот запрет распространялся на игры с откровенным контентом, теперь магазин делает исключение для игр на блокчейне, которым присваивается рейтинг AO только из-за использования в них технологии блокчейна или NFT.
Представитель Epic Games Брайан Шэрон пояснил, что обновленная политика разрешает игры на блокчейне с рейтингом AO, подчеркнув, что снятие запрета касается только реализации технологии блокчейн. Запреты на откровенный контент, азартные игры и разжигание ненависти остаются в силе.
Это изменение политики знаменует собой возвращение таких блокчейн-игр, как Gods Unchained и Striker Manager 3, в Epic Games Store.
Рейтинг AO, часто воспринимаемый как ограничительный, обычно ограничивает доступность игры, но этот шаг Epic Games свидетельствует о более «инклюзивном» подходе к развивающемуся ландшафту игровых технологий и их пересечению с блокчейном.