Игры
15:03, 20 декабря 2023
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Главный конкурент Steam - Epic Games Store - снял запрет на блокчейн-игры

С рейтингом только для взрослых

Неожиданным шагом стало то, что магазин Epic Games Store отменил запрет на некоторые игры с рейтингом «только для взрослых». Хотя традиционно этот запрет распространялся на игры с откровенным контентом, теперь магазин делает исключение для игр на блокчейне, которым присваивается рейтинг AO только из-за использования в них технологии блокчейна или NFT.

Представитель Epic Games Брайан Шэрон пояснил, что обновленная политика разрешает игры на блокчейне с рейтингом AO, подчеркнув, что снятие запрета касается только реализации технологии блокчейн. Запреты на откровенный контент, азартные игры и разжигание ненависти остаются в силе.

Это изменение политики знаменует собой возвращение таких блокчейн-игр, как Gods Unchained и Striker Manager 3, в Epic Games Store.

Рейтинг AO, часто воспринимаемый как ограничительный, обычно ограничивает доступность игры, но этот шаг Epic Games свидетельствует о более «инклюзивном» подходе к развивающемуся ландшафту игровых технологий и их пересечению с блокчейном.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#Epic Games
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#блокчейн
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