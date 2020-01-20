Главный политический конкурент Трампа признался в ненависти к разработчикам компьютерных игр

Байден встречался с разработчиками из Кремниевой долины ещё в 2013 году, но тот визит, судя по всему, произвёл на него неизгладимое впечатление. Во время встречи политик обсуждал с главами технологических компаний права на интеллектуальную собственность. По словам Байдена, один из участников встречи, некий разработчик игр, «мелкий гад», вдруг заявил, что «он художник, потому что смог придумать игры, которые научили тебя убивать людей».

Как оказалось, Байден в целом относится плохо к технологической индустрии. Он опроверг слова её представителей о том, что именно они являются двигателем экономики Америки. По мнению политика, даже General Motors создаёт больше рабочих мест.

Стоит отметить, что Байден не в первый раз выступает с критикой игр. В 2013 году он предлагал обложить жестокие видеоигры налогом.