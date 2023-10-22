Главный приз — компьютер с вашей кровью: Blizzard объявила о новом конкурсе

По мере того, как все больше людей будут принимать участие в акции, будут открываться внутриигровые награды. Конечная цель - собрать 666 кварт (630 литров) крови, что позволит участникам принять участие в конкурсе и выиграть ПК с жидкостным охлаждением, созданным на основе своей же крови.

Первый уровень наград, включающий в себя косметику для оружия, открывается при достижении 33% цели пожертвования. При достижении 66% игроки получают доступ к косметике для брони. Когда количество собранной крови достигнет 100%, участники будут награждены маунтом Vermilion Eye Piebald Mount, а также начнется розыгрыш уникального ПК.

Хотя элемент «человеческая кровь в охлаждающей жидкости» может показаться эксцентричным, даже сам ПК может похвастаться впечатляющими характеристиками, включая Nvidia GeForce RTX 4090, Intel Core i9, 64 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель объемом 3 ТБ и водоблок Quantum Vector GPU Waterblock. В конкурсе может принять участие любой игрок в США старше 18 лет, если цель будет достигнута. Сбор крови продлится до 20 ноября, а все призы будут распределены вскоре после завершения акции 22 ноября.