Годовую подписку на игры EA распродают с 50-% скидкой

Как отмечается на странице распродажи, теперь до 5 января 2022 года покупатели могут получить целый год игр и преимуществ подписки за полцены. EA Play можно оформить как на вкладке сервиса в Steam, так и на странице любой игры, которая входит в её каталог.

Без скидки подписка стоит 1799 рублей. По акции же цена составит 899,50 рубля. Через год после покупки и активации стоимость вернётся к обычной.

В подписку входит неограниченный доступ к полным версиям игр, выпущенных EA. Сейчас в коллекции, например, есть FIFA 21 и кооперативная игра It Takes Two. Помимо этого, подписчикам доступна скидка в 10% на все цифровые товары Electronic Arts в Steam, и 10-часовые пробные версии новых игр вроде Battlefield 2042.