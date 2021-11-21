Годовую подписку PlayStation Plus временно отдают со скидкой 33%

В PlayStation Store годовую подписку предлагают за 2199 рублей. Скидка составляет 33%. Обратим ваше внимание, что все цены актуальны на момент публикации новости. Проверяйте наличие скидки самостоятельно. Sony предупреждает, что предложение действительно до 29 ноября.

PlayStation Plus даёт доступ к играм месяца. Также доступна игра по сети, которая позволяет вести кампании вместе с друзьями и соревноваться в сетевых турнирах. Кроме того, для подписчиков действуют эксклюзивные скидки.