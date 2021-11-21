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Годовую подписку PlayStation Plus временно отдают со скидкой 33%До 29 ноября
На AliExpress и в магазине Sony продают со скидкой годовую подписку PlayStation Plus. Её можно купить за 2000 рублей вместо 3299.
На AliExpress вместе с промокодом «SAYSALE200», который применяется в корзине, стоимость получается 2011 рублей:
В PlayStation Store годовую подписку предлагают за 2199 рублей. Скидка составляет 33%. Обратим ваше внимание, что все цены актуальны на момент публикации новости. Проверяйте наличие скидки самостоятельно. Sony предупреждает, что предложение действительно до 29 ноября.
PlayStation Plus даёт доступ к играм месяца. Также доступна игра по сети, которая позволяет вести кампании вместе с друзьями и соревноваться в сетевых турнирах. Кроме того, для подписчиков действуют эксклюзивные скидки.