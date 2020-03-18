GOG бесплатно отдаёт 27 игр из-за коронавируса

Игры, конечно, представлены не самые популярные. Но среди них можно найти POSTAL: Classic and Uncut и CAYNE.

Первая — это психологический триллер из 17 уровней. В игре можно совершать массовые убийства, поливать газом протестующих, сжигать города. Есть и многопользовательский режим. В бесплатное издание входит оригинальная версия POSTAL и дополнение Special Delivery.

CAYNE — это квест-ужастик, который вышел не так давно в 2017 году. Игра повествует о девушке, которая потеряла сознание и оказалась в незнакомом месте. Она пытается понять, что происходит.

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