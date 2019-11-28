Игры
Сегодня 17:01
GOG объявил о распродаже игр с 90-процентными скидками
«Чёрная пятница»
Сервис цифровой дистрибуции GOG присоединился к «чёрной пятнице». Магазин предлагает более двух тысяч игр со скидками. Максимальный их размер достигает 90%.
Самые большие блиц-скидки на некоторые игры будут действовать в первый день распродажи. То есть сегодня, 28 ноября. Продлится акция, кстати, до 17:00 по МСК 3 декабря.
На 70% снизилась цена «Ведьмака 3: Дикая Охота». Теперь специальное издание игры стоит каких-то 459 рублей вместо 1499.
Hitman: Absolution получила скидку в 80%. А это значит, что стоит она сущие копейки.
Классическую POSTAL 2 можно тоже купить задёшево, благо она получила 90-процентное снижение цены.
Остальные предложения можно посмотреть по этой ссылке.