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Игры
Сегодня 19:55

GOG распродаёт больше 250 игр со скидками 75% до понедельника

Игры выбирали по пожеланиям сообщества
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил специальную распродажу «Games Come True», предложения для которой выбирал, исходя из пожеланий игрового сообщества. В акции участвуют более 250 игр.

Пожелания сообщества сервис собирал в специальном разделе на сайте. В итоге GOG распродаёт со скидками в течение недели игры, которые в разное время наиболее часто упоминались в «Пожеланиях сообщества».

Среди них есть сборник Warcraft I & II, который можно купить за 629 рублей. А также Diablo + Hellfire за 399 рублей.

Вся серия приключенческих игр Monkey Island со скидками до 65% (каждая игра за 99 рублей).

Экшен Vampire: The Masquerade - Bloodlines за 339 рублей.

Легендарные Heroes of Might and Magic со скидками до 75%. И игры серии Tomb Raider с такими же скидками.

Распродажа продлится до 26 августа, 16:00 по московскому времени.

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