GOG распродаёт больше 250 игр со скидками 75% до понедельника

Пожелания сообщества сервис собирал в специальном разделе на сайте. В итоге GOG распродаёт со скидками в течение недели игры, которые в разное время наиболее часто упоминались в «Пожеланиях сообщества».

Среди них есть сборник Warcraft I & II, который можно купить за 629 рублей. А также Diablo + Hellfire за 399 рублей.

Вся серия приключенческих игр Monkey Island со скидками до 65% (каждая игра за 99 рублей).

Экшен Vampire: The Masquerade - Bloodlines за 339 рублей.