GOG распродаёт игры про постапокалипсис со скидками до 90%

Конечно, участниками распродажи стали игры серий Fallout, S.T.A.L.K.E.R., а также Frostpunk и UnderRail.

Так, «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» получил скидку в 70% и стоит теперь 179 рублей. Другие части франшизы — «Чистое небо» и «Зов Припяти» — можно купить за 149 и 269 рублей соответственно.