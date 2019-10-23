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GOG распродаёт игры про постапокалипсис со скидками до 90%
В том числе S.T.A.L.K.E.R. и Fallout
В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала распродажа самых известных игр, связанных с темой постапокалипсиса. Скидки достигают 90%.
Конечно, участниками распродажи стали игры серий Fallout, S.T.A.L.K.E.R., а также Frostpunk и UnderRail.
Так, «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» получил скидку в 70% и стоит теперь 179 рублей. Другие части франшизы — «Чистое небо» и «Зов Припяти» — можно купить за 149 и 269 рублей соответственно.
Fallout продаётся со скидкой 49% за 339 рублей. Fallout 2 стоит столько же.
Как и Frostpunk.
UnderRail: Expedition обойдётся чуть дороже — в 379 рублей.
Другие предложения акции можно посмотреть здесь.
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