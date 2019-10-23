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Сегодня 15:17

GOG распродаёт игры про постапокалипсис со скидками до 90%

В том числе S.T.A.L.K.E.R. и Fallout
В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала распродажа самых известных игр, связанных с темой постапокалипсиса. Скидки достигают 90%.

Конечно, участниками распродажи стали игры серий Fallout, S.T.A.L.K.E.R., а также Frostpunk и UnderRail.

Так, «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» получил скидку в 70% и стоит теперь 179 рублей. Другие части франшизы — «Чистое небо» и «Зов Припяти» — можно купить за 149 и 269 рублей соответственно.

Fallout продаётся со скидкой 49% за 339 рублей. Fallout 2 стоит столько же.

Как и Frostpunk.

UnderRail: Expedition обойдётся чуть дороже — в 379 рублей.

Другие предложения акции можно посмотреть здесь.

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