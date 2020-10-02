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GOG устроил распродажу любимых игр со скидками до 90%
Более 200 предложений
Цифровой магазин GOG празднует 12-летие. В связи с этим началась распродажа любимых игр команды сервиса со скидками до 90%. Также в GOG вышла игра Silent Hill 4: The Room.
В рамках акции можно приобрести набор Ultimate RED Collection, в который входят все игры серии «Ведьмак» и предзаказ на Cyberpunk 2077. Коллекция стоит 2377 рублей. GOG утверждает, что это последний шанс купить набор.
На распродаже сервис предлагает другой киберпанк-экшен Deus Ex: Mankind Divided со скидкой 85% — за 99 рублей.
За 179 рублей можно приобрести экспериментальный шутер SUPERHOT.
Dragon Age: Origins — Ultimate Edition продаётся за 259 рублей вместо 999.
Акция продлится до 16:00 9 октября 2020 года. Все предложения доступны по этой ссылке.