GOG устроил распродажу любимых игр со скидками до 90%

В рамках акции можно приобрести набор Ultimate RED Collection, в который входят все игры серии «Ведьмак» и предзаказ на Cyberpunk 2077. Коллекция стоит 2377 рублей. GOG утверждает, что это последний шанс купить набор.

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