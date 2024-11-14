GOG запустил программу сохранения классических игр для будущих поколений

Программа обеспечит, чтобы эти игры оставались играбельными и без DRM-защиты, с постоянной поддержкой совместимости с текущими и будущими системами. Игры, включенные в программу, получат значок «Good Old Game: Preserved by GOG».

Среди игр, включенных в программу сохранения, можно найти такие культовые проекты, как Jagged Alliance, Warcraft I и II, Dungeon Keeper Gold и Wing Commander.

Раньше было лучше.