GOG запустил программу сохранения классических игр для будущих поколений

Опубликовано 14 ноября 2024, 18:281 мин.
GOG запустил программу сохранения классических игр для будущих поколенийАрхивариусы
GOG, цифровая платформа, ориентированная на игры классические и без защиты, анонсировала новую инициативу, направленную на сохранение старых ПК-игр для будущих поколений. Несмотря на то, что такие игры составляют только 20% ее каталога, GOG выделяет значительные ресурсы для запуска программы GOG Preservation Program, которая начнется со 100 игр.
© CD Project Red
Программа обеспечит, чтобы эти игры оставались играбельными и без DRM-защиты, с постоянной поддержкой совместимости с текущими и будущими системами. Игры, включенные в программу, получат значок «Good Old Game: Preserved by GOG».
Среди игр, включенных в программу сохранения, можно найти такие культовые проекты, как Jagged Alliance, Warcraft I и II, Dungeon Keeper Gold и Wing Commander.
Раньше было лучше.