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GOG запустил распродажу игр про зомби

До 31 мая
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил распродажу игр про зомби. До 31 мая 2021 года, 16:00 по московскому времени тематические проекты будут предлагаться со скидкой до 90%.

На распродаже предлагаются игры серии The Walking Dead. Например The Final Season обойдётся в 329 рублей вместо 649 рублей.

На распродаже можно найти и Dying Light в различных бандлах. Комплект Dying Light: The Following – Enhanced Edition обойдётся в 329 рублей вместо 1299.

Со скидкой предлагается игра Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Это необычный проект, в котором придётся играть от лица зомби. Чтобы выжить игроку придётся убивать людей и поедать их мозги.

Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.