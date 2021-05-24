Игры
Сегодня в 18:14
GOG запустил распродажу игр про зомби
До 31 мая
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил распродажу игр про зомби. До 31 мая 2021 года, 16:00 по московскому времени тематические проекты будут предлагаться со скидкой до 90%.
На распродаже предлагаются игры серии The Walking Dead. Например The Final Season обойдётся в 329 рублей вместо 649 рублей.
На распродаже можно найти и Dying Light в различных бандлах. Комплект Dying Light: The Following – Enhanced Edition обойдётся в 329 рублей вместо 1299.
Со скидкой предлагается игра Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Это необычный проект, в котором придётся играть от лица зомби. Чтобы выжить игроку придётся убивать людей и поедать их мозги.
Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.