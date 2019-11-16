Игры
Вчера 19:54
GOG запустил выгодную распродажу игр
Среди них Vampire: The Masquerade
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил крупную распродажу игр. Среди них есть и экшн Vampire: The Masquerade.
В честь пятнадцатилетия игры сервис убрал 45% от её стоимости. Теперь Vampire: The Masquerade — Bloodlines можно купить за 249 рублей.
Также GOG распродаёт стратегию Dungeon Keeper практически за копейки — за 69 рублей (скидка 72%).
Deus Ex подешевела на 87% и стоит теперь каких-то 19 рублей. За столько же можно купить стелс-экшен Thief.
В акции участвуют и игры серии Ultima. Например, Underworld 1+2 можно приобрести за 49 рублей. Кроме того, можно бесплатно забрать две игры — Worlds of Ultima: The Savage Empire и Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams.