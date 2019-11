GOG запустил выгодную распродажу игр

Также GOG распродаёт стратегию Dungeon Keeper практически за копейки — за 69 рублей (скидка 72%).

Deus Ex подешевела на 87% и стоит теперь каких-то 19 рублей. За столько же можно купить стелс-экшен Thief.

В акции участвуют и игры серии Ultima. Например, Underworld 1+2 можно приобрести за 49 рублей. Кроме того, можно бесплатно забрать две игры — Worlds of Ultima: The Savage Empire и Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams.