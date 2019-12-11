GOG запустил Зимнюю распродажу и бесплатную раздачу игр
Речь о Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition, сиквеле тактической ролевой игры в мире постапокалипсиса Wasteland, которая, кстати, идёт в комплекте. Бесплатная раздача продлится до 17:00 по мск 13 декабря.
В рамках Зимней распродажи GOG предлагает любопытные игровые сборники. Например, коллекция «Только RED» включает в себя предзаказ на Cyberpunk 2077 и все игры серии «Ведьмак». Стоит она всего 2377 рублей. Предложение действительно до 27 декабря, 17:00 (мск).
Что касается отдельных игр на распродаже, то стоит обратить внимание на Diablo + Hellfire (-15%), A Plague Tale: Innocence (-50%), Darksiders III (-66%) и новинку Greedfall (-25% до 26 декабря).
Все остальные предложения можно изучить по этой ссылке. Продлится Зимняя распродажа до 2 января 2020 года, 17:00 (мск).