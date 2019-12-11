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Игры
Сегодня 19:17

GOG запустил Зимнюю распродажу и бесплатную раздачу игр

Более 2500 игр со скидками
Сервис цифровой дистрибуции GOG объявил Зимнюю распродажу. В рамках акции доступно более 2500 игр со скидками, а одну из них первые 48 часов будут раздавать бесплатно.

Речь о Wasteland 2 Director's Cut Digital Classic Edition, сиквеле тактической ролевой игры в мире постапокалипсиса Wasteland, которая, кстати, идёт в комплекте. Бесплатная раздача продлится до 17:00 по мск 13 декабря.

В рамках Зимней распродажи GOG предлагает любопытные игровые сборники. Например, коллекция «Только RED» включает в себя предзаказ на Cyberpunk 2077 и все игры серии «Ведьмак». Стоит она всего 2377 рублей. Предложение действительно до 27 декабря, 17:00 (мск).

Что касается отдельных игр на распродаже, то стоит обратить внимание на Diablo + Hellfire (-15%), A Plague Tale: Innocence (-50%), Darksiders III (-66%) и новинку Greedfall (-25% до 26 декабря).

Все остальные предложения можно изучить по этой ссылке. Продлится Зимняя распродажа до 2 января 2020 года, 17:00 (мск).