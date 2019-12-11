GOG запустил Зимнюю распродажу и бесплатную раздачу игр

В рамках Зимней распродажи GOG предлагает любопытные игровые сборники. Например, коллекция «Только RED» включает в себя предзаказ на Cyberpunk 2077 и все игры серии «Ведьмак». Стоит она всего 2377 рублей. Предложение действительно до 27 декабря, 17:00 (мск).