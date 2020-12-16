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Сегодня 20:14
GOG запустил зимнюю распродажу игр со скидками до 91%
Также трое суток раздают Prison Architect
Цифровой магазин GOG объявил о начале зимней распродажи игр со скидками до 91%. Также 72 часа будут раздавать управленческий симулятор Prison Architect.
Всего на распродаже можно найти более 3300 предложений. Со скидкой 50%, например, продают Control в издании Ultimate. 60-процентную скидку получила Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition. Metro Exodus продаётся с такой же скидкой. По традиции, GOG снизил цену на «Ведьмак 3: Дикая Охота» в издании «Игра года» — на 70%.
BioShock Infinite Complete Edition тоже получил скидку в 75%. В распродаже участвуют и такие классические игры как Diablo + Hellfire (-15%) и Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%).
Акция продлится до 4 января 2021 года, 17:00 по московскому времени.