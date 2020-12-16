GOG запустил зимнюю распродажу игр со скидками до 91%

Всего на распродаже можно найти более 3300 предложений. Со скидкой 50%, например, продают Control в издании Ultimate. 60-процентную скидку получила Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition. Metro Exodus продаётся с такой же скидкой. По традиции, GOG снизил цену на «Ведьмак 3: Дикая Охота» в издании «Игра года» — на 70%.