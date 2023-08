Голосовой чат в Call of Duty будет прослушивать ИИ: следите за языком

Новая система, получившая название ToxMod, будет использовать искусственный интеллект для выявления случаев разжигания ненависти, дискриминации и преследования в режиме реального времени во время игры.

Первая бета-версия ToxMod будет выпущена в Северной Америке, начиная с игр Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone. Более широкое распространение запланировано на 10 ноября с выходом новой части франшизы Call of Duty: Modern Warfare III.

Хотя подробная информация о работе ToxMod пока ограничена, она призвана не ограничиваться простой транскрипцией речи. Технология учитывает такие факторы, как эмоции игрока и громкость речи, чтобы отличить вредные комментарии от игривых. Важно отметить, что на данный момент ToxMod не принимает прямых мер против игроков, а отправляет сообщения модераторам Activision. Такое участие человека очень важно для предотвращения предвзятости.