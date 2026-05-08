Google DeepMind купила долю в создателях игры EVE Online

Студия недавно выкупила себя у корейского издателя Pearl Abyss за 120 миллионов долларов. И сразу после этого объявила о партнёрстве с DeepMind.

Сама EVE Online вышла в 2003 году. Открытый космос, больше 7000 звёздных систем, торговля, сражения, пиратство, политика — в ней есть, чем себя занять.

Google DeepMind теперь будет испытывать и дорабатывать свои алгоритмы на специальной локальной версии EVE Online. Инженеры хотят лучше понять, как искусственный интеллект действует в сложных, постоянно меняющихся средах — без чётких правил.

По словам главы DeepMind, видеоигры — идеальный полигон для ИИ.