Google хотела купить разработчика игры Fortnite

Как пишут СМИ, Google думала поглотить Epic Games. Это стало известно из антимонопольной жалобы компании-разработчика игр. Там утверждается, что Google называла намерения Epic не заходить в Google Play «заразой» и угрозой компании.

Сообщается, что Google разработала несколько проектов для борьбы с заразой. Один из них подразумевал покупку Epic.

Тем не менее компания так и не обратилась к разработчику игр по этому поводу. Однако Google предлагала Epic «особую сделку» для запуска Fortnite в Play Store.