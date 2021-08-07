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Google хотела купить разработчика игры Fortnite

Чтобы избежать конкуренции
В 2018 году вышла версия Fortnite для Android, однако она не запустилась в Google Play из-за нежелания разработчиков платить высокую комиссию. Как оказалось, Google тогда пыталась решить вопрос радикально.
Google хотела купить разработчика игры Fortnite

Как пишут СМИ, Google думала поглотить Epic Games. Это стало известно из антимонопольной жалобы компании-разработчика игр. Там утверждается, что Google называла намерения Epic не заходить в Google Play «заразой» и угрозой компании.

Сообщается, что Google разработала несколько проектов для борьбы с заразой. Один из них подразумевал покупку Epic.

Тем не менее компания так и не обратилась к разработчику игр по этому поводу. Однако Google предлагала Epic «особую сделку» для запуска Fortnite в Play Store.