Google Поиск отметил выход нового сезона «Игры в кальмара». На русском тоже

В игре вы управляете шестью персонажами с помощью кнопок «Вперед» и «Стоп» в нижней части экрана. Задача состоит в том, чтобы двигать их вперед, когда гигантская кукла не смотрит, и замирать, когда она поворачивается. Атмосфера усиливается благодаря жуткому звуковому сопровождению, которое при желании можно отключить. Если персонажа поймают, последствия будут гораздо менее серьезными, чем в сериале.