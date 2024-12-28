Google Поиск отметил выход нового сезона «Игры в кальмара». На русском тоже

Опубликовано 28 декабря 2024, 14:151 мин.
Google Поиск отметил выход нового сезона «Игры в кальмара». На русском тожеПасхальное яйцо
Google добавил забавное пасхальное яйцо по Squid Game («Игра в кальмара») в честь выхода второго сезона сериала. При поиске «Squid Game» или «Игра в кальмара» на настольном или мобильном варианте браузера появляется пригласительный билет из сериала. Нажатие на нее запускает мини-игру, вдохновленную заданием из сериала.
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В игре вы управляете шестью персонажами с помощью кнопок «Вперед» и «Стоп» в нижней части экрана. Задача состоит в том, чтобы двигать их вперед, когда гигантская кукла не смотрит, и замирать, когда она поворачивается. Атмосфера усиливается благодаря жуткому звуковому сопровождению, которое при желании можно отключить. Если персонажа поймают, последствия будут гораздо менее серьезными, чем в сериале.