Google предлагала $147 млн за выпуск игры Fortnite в Play Market

Первоначально Epic обошла магазин Google Play, запустив Fortnite на Android через свой сайт в 2018 году, что позволило им продавать внутриигровую валюту V-Bucks без уплаты необходимой комиссии.

В поданном антимонопольном иске Epic утверждает, что Google была в панике, опасаясь «заразительного риска» того, что другие разработчики последуют ее примеру.

Google утверждает, что она была просто заинтересована в том, чтобы разработчики выбирали Play Market, особенно с учетом того, что главным конкурентом является iOS.

Существование сделки проливает свет на взгляды Google на свой игровой бизнес.