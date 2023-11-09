Google предлагала $147 млн за выпуск игры Fortnite в Play Market

Google предлагала $147 млн за выпуск игры Fortnite в Play MarketСделка сорвалась
Google подтвердила в суде, что предложила Epic Games 147 млн долларов за перенос Fortnite в свой магазин приложений. Вице-президент Google Пурнима Кочикар сообщила, что сделка, не принятая Epic, была призвана остановить потенциальный отток популярных приложений, избегающих магазина Google.
Первоначально Epic обошла магазин Google Play, запустив Fortnite на Android через свой сайт в 2018 году, что позволило им продавать внутриигровую валюту V-Bucks без уплаты необходимой комиссии.
В поданном антимонопольном иске Epic утверждает, что Google была в панике, опасаясь «заразительного риска» того, что другие разработчики последуют ее примеру.
Google утверждает, что она была просто заинтересована в том, чтобы разработчики выбирали Play Market, особенно с учетом того, что главным конкурентом является iOS.
Существование сделки проливает свет на взгляды Google на свой игровой бизнес.