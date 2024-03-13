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Игры
Опубликовано 13 марта 2024, 21:03
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Google представил ИИ, который сыграет с вами в игру

Пока он находиться в стадии исследования
Google DeepMind представил SIMA (Scalable, Instructable, Multiworld Agent), искусственный интеллект (ИИ), обучаемый игровым навыкам, чтобы играть более похоже на человека, чем на сильного ИИ, который делает свое дело сам по себе. Он находится пока только в исследовательской стадии.
Google представил ИИ, который сыграет с вами в игру

© Ferra.ru

В конечном итоге SIMA научится играть в любые видеоигры, даже в игры без линейного пути к завершению и с открытым миром. Хотя он не предназначен для замены существующего игрового искусственного интеллекта, можно представить его как еще одного игрока, который хорошо вписывается в вашу команду. Он смешивает инструкции на естественном языке с пониманием 3D миров и распознаванием изображений.

Google сотрудничал с восьмью разработчиками игр, включая Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain и других, чтобы обучить и протестировать SIMA. Исследователи подключили ИИ к играм, таким как No Man’s Sky, Teardown, Valheim и Goat Simulator 3, чтобы обучить его основам игры.

В настоящее время у SIMA около 600 базовых навыков, таких как поворот налево, подъем по лестнице и открытие меню для использования карты. В будущем он сможет выполнять более сложные функции. Задачи вроде «найти ресурсы и построить лагерь» все еще сложны, потому что искусственные интеллекты не могут выполнять действия за людей.