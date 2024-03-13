Google представил ИИ, который сыграет с вами в игру

В конечном итоге SIMA научится играть в любые видеоигры, даже в игры без линейного пути к завершению и с открытым миром. Хотя он не предназначен для замены существующего игрового искусственного интеллекта, можно представить его как еще одного игрока, который хорошо вписывается в вашу команду. Он смешивает инструкции на естественном языке с пониманием 3D миров и распознаванием изображений.

Google сотрудничал с восьмью разработчиками игр, включая Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain и других, чтобы обучить и протестировать SIMA. Исследователи подключили ИИ к играм, таким как No Man’s Sky, Teardown, Valheim и Goat Simulator 3, чтобы обучить его основам игры.

В настоящее время у SIMA около 600 базовых навыков, таких как поворот налево, подъем по лестнице и открытие меню для использования карты. В будущем он сможет выполнять более сложные функции. Задачи вроде «найти ресурсы и построить лагерь» все еще сложны, потому что искусственные интеллекты не могут выполнять действия за людей.