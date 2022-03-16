Google улучшит свой сервис облачного гейминга

Теперь она называется Immersive Stream for Games. Команда Stadia создала его с помощью специалистов Google Cloud. Компания утверждает, что сервис позволит компаниям запускать собственные пробные версии игр, давать пользователям возможность играть в полноценные игры, предлагать пакеты подписки или иметь “витрины” со своими играми.

Другими словами, издатели смогут запускать свои собственные версии Stadia с собственными библиотеками игр, брендингом и пользовательским интерфейсом.

“Основные функции, о которых мы говорим сегодня, улучшают как процесс разработки, так и опыт игроков для клиентов Immersive Stream for Games, включая Stadia”, - сказал в своем заявлении руководитель отдела продуктов Stadia Дов Цимринг.