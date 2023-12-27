Google выпустила тренажер для ИИ-художников: проверяет работы тоже ИИ

Игра ставит перед пользователями задачу создать запрос в пределах 120 символов, который точно соответствует сгенерированному ИИ изображению. По мере прохождения уровней сложность повышается, и для прохождения требуется более высокий процент совпадения. Игра дает ценные советы после каждой попытки, поощряя пользователей включать детали о предмете, контексте, периоде искусства и стилях.

Игра доступна как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств и призвана сделать процесс изучения так называемых промтов к генеративным ИИ приятным и увлекательным.