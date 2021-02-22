Google засудят за ложь о разрешении 4K в облачной игровой консоли Stadia

В Восточный судебный округе Нью-Йорка был подан 42-страничный иск о нарушении договора против компаний Google, Bungie (разработчика Destiny 2) и Id Software (Doom, Quake и т.д.). В иске говорится, что потребителей обманули ложной рекламной. Утверждается, что руководители всех трёх компаний говорили, будто большинство или все игры на Stadia поддерживают 4K.

Технически платформа способна транслировать игры в 4K, но эта опция была ограничена лишь одним устройством — Chromecast Ultra — до марта 2020 года. Затем веб-клиент Stadia тоже получил поддержку 4K. Тем не менее, многие требовательные игры всё ещё отображаются при более низком разрешении. Например, Red Dead Redemption 2 стримится на 440p/30FPS. Google и Id Software обещали, что Doom Eternal будет работать на реальных 4K, но в итоге игра стримилась только на 1800p.

Истцы хотят получить от компаний возмещение ущерба.