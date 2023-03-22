Горячая новинка: Diablo 4 сжигает видеокарты RTX 3080 Ti

По словам автора первого подобного сообщения, он играл в бету не более 20 минут, а потом монитор внезапно просто выключился. После перезагрузки системы материнская плата начала выдавать код ошибки 97 – его видеокарта, Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision, “умерла”.

Другие пользователи Сети писали, что у них наблюдалось такое же отключение дисплея, либо вентиляторы на их видеокартах внезапно включались на полную мощность, и только после перезагрузки системы ситуация возвращалась в норму. Оказалось, что автор оригинального сообщения не одинок со своей проблемой.

Причина такого странного поведения компьютера, возможно, нашлась. Геймеры подметили, что все это происходило, во-первых, на видеокартах 30-й серии. Во-вторых, в настройках игры они выставляли "неограниченную" частоту кадров.

Blizzard все еще не выступила с официальными комментариями по этой ситуации. А будет ли – уже другой вопрос.