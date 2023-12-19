Графика Intel догонит Nvidia RTX 40 по эффективности генерации кадров в играх

В то время как DLSS и FSR занимаются генерацией кадров, Intel представляет ExtraSS с уникальным подходом — использованием «экстраполяции кадров» вместо широко используемой «интерполяции кадров».

Исследование, проведенное под руководством вице-президента Intel по исследованиям в области графики Антона Капланяна, представляет ExtraSS как структуру, сочетающую пространственную суперсэмплинг и экстраполяцию кадров для повышения производительности рендеринга в реальном времени. Метод позволяет достичь тонкого баланса между производительностью и качеством, обеспечивая стабильные во времени, качественные результаты с высоким разрешением.