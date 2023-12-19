Графика Intel догонит Nvidia RTX 40 по эффективности генерации кадров в играх

Графика Intel догонит Nvidia RTX 40 по эффективности генерации кадров в играхА может и обгонит
Intel намерена укрепить свои позиции на игровом рынке благодаря новой технологии генерации кадров ExtraSS для XeSS, представленной на выставке SIGGRAPH Asia 2023. Позиционируемая как конкурент Nvidia DLSS 3 и AMD FSR 3, технология XeSS представляет собой аппаратно-агностическое решение для повышения качества изображения, совместимое с графическими процессорами Nvidia и AMD.
В то время как DLSS и FSR занимаются генерацией кадров, Intel представляет ExtraSS с уникальным подходом — использованием «экстраполяции кадров» вместо широко используемой «интерполяции кадров».
Исследование, проведенное под руководством вице-президента Intel по исследованиям в области графики Антона Капланяна, представляет ExtraSS как структуру, сочетающую пространственную суперсэмплинг и экстраполяцию кадров для повышения производительности рендеринга в реальном времени. Метод позволяет достичь тонкого баланса между производительностью и качеством, обеспечивая стабильные во времени, качественные результаты с высоким разрешением.
В отличие от традиционных методов, ExtraSS значительно снижает вычислительные затраты, обеспечивая более высокую частоту кадров и отсутствие алиасов в результатах высокого разрешения.
Ожидается, что ExtraSS получит поддержку во всех графических процессорах, следуя тенденции, заданной FSR от AMD.