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Графика новой PlayStation 5 может оказаться слабее обещанной
Обещают использование RDNA 2
Один из создателей PlayStation 5 заявил, что графика новой PlayStation 5 может оказаться слабее обещанной.
Графический инженер Sony общался с пользователем Twitter. Он заявил, что не может ничего рассказать прямо из-за того, что консоль не выпущена официально. Однако, по его словам, архитектура графики PS5 лежит между RDNA 1 и RDNA 2.
Дело в том, что ранее глава AMD Лиза Су (Lisa Su) говорила, что архитектура RDNA 2 будет использоваться новыми игровыми консолями Sony и Microsoft. Даже демо Unreal Engine 5, как утверждалось, было показано на PlayStation 5, которая работала на базе RDNA 2. Поэтому слова инженера Sony не соотносятся с ранними обещаниями. Советуем отнестись к ним с долей скепсиса.