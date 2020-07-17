Графика новой PlayStation 5 может оказаться слабее обещанной

Графический инженер Sony общался с пользователем Twitter. Он заявил, что не может ничего рассказать прямо из-за того, что консоль не выпущена официально. Однако, по его словам, архитектура графики PS5 лежит между RDNA 1 и RDNA 2.

Дело в том, что ранее глава AMD Лиза Су (Lisa Su) говорила, что архитектура RDNA 2 будет использоваться новыми игровыми консолями Sony и Microsoft. Даже демо Unreal Engine 5, как утверждалось, было показано на PlayStation 5, которая работала на базе RDNA 2. Поэтому слова инженера Sony не соотносятся с ранними обещаниями. Советуем отнестись к ним с долей скепсиса.