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Графику автосимулятора Forza сравнили на двух поколениях Xbox
Xbox Series X и Xbox One X
В сети опубликовали видео с демонстрацией графики автосимулятора Forza на двух поколениях Xbox — Xbox Series X и Xbox One X. Новейшая консоль, конечно, предлагает больше возможностей.
Разработчики обещали, что Forza Horizon 4 на Xbox Series X и Series S покажет 4K на 60 fps. В видео AR12Gaming можно увидеть, как консоли воспроизводят игру.
Стоит отметить, что Xbox Series X предлагает и оптимизированную графику, и повышенную частоту кадров. А вот на Xbox One X придётся выбирать между этими двумя аспектами.
Напомним, продажи Xbox Series X и Series S начнутся уже 10 ноября. Старшая версия консоли будет стоить 45 590 рублей, а младшая — 26 990 рублей.