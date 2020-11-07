Графику автосимулятора Forza сравнили на двух поколениях Xbox

Стоит отметить, что Xbox Series X предлагает и оптимизированную графику, и повышенную частоту кадров. А вот на Xbox One X придётся выбирать между этими двумя аспектами.

Напомним, продажи Xbox Series X и Series S начнутся уже 10 ноября. Старшая версия консоли будет стоить 45 590 рублей, а младшая — 26 990 рублей.