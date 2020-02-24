Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет

Если сравнить то, что получилось у блогера, с оригинальной игрой, то разницу не заметить невозможно. Stre1itzia использовал мод Redux за авторством AMTxDRxRL, который добавляет в игру более 300 новых текстур высокого разрешения, а также применил постобработку ReShade с подобием рейтрейсинга. Напомним, рейтрейсинг, или трассировка лучей, позволяет добиться в играх максимально реалистичного освещения.

Качество картинки Need for Speed: Underground улучшилось многократно. Однако производительность, по словам блогера, упала примерно в три раза. Stre1itzia снимал демонстрационный ролик с локом на 30 FPS, но даже по видео можно заметить, что частота проседает.