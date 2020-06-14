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Графику ремейка игры Mafia наглядно сравнили с оригинальной
Новинка выйдет 28 августа
Авторы YouTube-канала TripleADigest наглядно сравнили графику ремейка игры Mafia с оригинальной. Они взяли различные сцены и сопоставили их, разделив окно на две части.
Авторы ролика использовали кадры нового сюжетного трейлера ремейка Mafia: Definitive Edition. Известно, что новая игра создана на движке Mafia 3. Помимо переделанных сцен классической Mafia в игре появятся новые кат-сцены и расширенный сценарий с дополнительными историями персонажей. В ролике видно, как авторы переработали внешний вид героев.
Напомним, релиз Mafia: Definitive Edition должен состояться 28 августа. Известно, что игра выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Также в СМИ ходила информация, что Mafia: Definitive Edition станет временным эксклюзивом Steam.