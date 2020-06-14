Графику ремейка игры Mafia наглядно сравнили с оригинальной

Авторы ролика использовали кадры нового сюжетного трейлера ремейка Mafia: Definitive Edition. Известно, что новая игра создана на движке Mafia 3. Помимо переделанных сцен классической Mafia в игре появятся новые кат-сцены и расширенный сценарий с дополнительными историями персонажей. В ролике видно, как авторы переработали внешний вид героев.