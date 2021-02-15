Графику старой части GTA улучшили с помощью нейросетей

Авторы проекта под названием San Andreas Reimagined утверждают, что повысили качество текстур и моделей в два раза. Они рассказали, что нейросетевой метод улучшает в игре и оружие, и растительность, и небо, и пользовательский интерфейс. Также в San Andreas Reimagined было повышено качество звука и добавлена поддержка широкоформатных мониторов.

Помимо этого, в проекте исправили множество багов. По крайней мере так говорит автор. А вот и скриншоты для сравнения: