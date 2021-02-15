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Графику старой части GTA улучшили с помощью нейросетей
San Andreas
Энтузиасты улучшили графику старой части Grand Theft Auto: San Andreas с помощью нейросетей.
Авторы проекта под названием San Andreas Reimagined утверждают, что повысили качество текстур и моделей в два раза. Они рассказали, что нейросетевой метод улучшает в игре и оружие, и растительность, и небо, и пользовательский интерфейс. Также в San Andreas Reimagined было повышено качество звука и добавлена поддержка широкоформатных мониторов.
Помимо этого, в проекте исправили множество багов. По крайней мере так говорит автор. А вот и скриншоты для сравнения:
San Andreas Reimagined доступна для скачивания по этой ссылке. На сайте нужно будет авторизоваться. Там же есть инструкция по установке.