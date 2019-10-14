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Графику «Ведьмака 3» на карманной консоли и на компьютере сравнили между собой
На консоли, конечно, картинка выглядит хуже
15 октября «Ведьмак 3: Дикая Охота» должен наконец выйти в версии для Nintendo Switch. В сети уже появилось видео со сравнением графики игры для карманной консоли и для компьютера. Причём на ПК «Ведьмака» запускали на минимальных настройках.
Как и ожидалось, на Nintendo Switch картинка выглядит хуже. Спасёт ситуацию, видимо, небольшой экран консоли.
Графика выглядит хуже, чем на компьютере даже при минимальном для него разрешении 720p. Уровень детализации низкий, текстуры плохого качества. Но если быть откровенным, то уж больно заметно это всё на большом экране. Поэтому, вероятно, графика не помешает получать удовольствие от процесса игры на Nintendo Switch.
Сейчас на сайте Nintendo можно сделать предзаказ на «Ведьмака 3: Дикая Охота». Доступна игра станет завтра.
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