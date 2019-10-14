Графику «Ведьмака 3» на карманной консоли и на компьютере сравнили между собой

Графика выглядит хуже, чем на компьютере даже при минимальном для него разрешении 720p. Уровень детализации низкий, текстуры плохого качества. Но если быть откровенным, то уж больно заметно это всё на большом экране. Поэтому, вероятно, графика не помешает получать удовольствие от процесса игры на Nintendo Switch.

Сейчас на сайте Nintendo можно сделать предзаказ на «Ведьмака 3: Дикая Охота». Доступна игра станет завтра.