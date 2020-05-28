Грядущая консоль Xbox будет автоматически улучшать картинку в старых играх

В Microsoft пояснили, что добавление HDR в старые игры не окажет никакого влияния на их производительность, благодаря тому, что этим процессом управляет сама платформа. Представители компании утверждают, что могут применить технологию даже к играм Xbox 360 и оригинальной Xbox почти 20-летней давности.

Кроме того, Microsoft пообещала, что уже на старте продаж консоль Xbox Series X сможет запустить тысячи игр благодаря обратной совместимости.