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Грядущая консоль Xbox будет автоматически улучшать картинку в старых играх
Добавит HDR и повысит fps
Издание The Verge сообщило, что грядущая консоль Xbox Series X будет автоматически улучшать картинку в старых играх. Она добавит поддержку HDR (расширенный динамический диапазон) и повысит частоту кадров (fps). Например, с 30 fps до 60 fps или с 60 fps до 120 fps.
В Microsoft пояснили, что добавление HDR в старые игры не окажет никакого влияния на их производительность, благодаря тому, что этим процессом управляет сама платформа. Представители компании утверждают, что могут применить технологию даже к играм Xbox 360 и оригинальной Xbox почти 20-летней давности.
Кроме того, Microsoft пообещала, что уже на старте продаж консоль Xbox Series X сможет запустить тысячи игр благодаря обратной совместимости.