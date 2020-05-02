Грядущая PlayStation 5 позволит запускать игры без предварительной загрузки

Её опубликовали в Twitter-аккаунте PS5 Only. Если верить утечке, то пользовательский интерфейс консоли будет устроен так, что владелец сможет начать играть в любую игру немедленно. Традиционная загрузка не потребуется, то есть пользователю не придётся ждать.

Правда, касается это только пробного периода. Если человек всё-таки решит приобрести игру, то после оплаты ему нужно будет скачать тайтл. Тем не менее, мгновенная возможность опробовать игру выглядит очень удобной.

Издание Overclockers.ru добавляет, что такая опция будет доступна благодаря потоковой передаче данных и стриминговому сервису PS Now.

Напомним, выход новой консоли ожидается в конце текущего года.