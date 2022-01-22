GTA 5 запустили на портативной приставке 1989 года

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GTA 5 запустили на портативной приставке 1989 годаУдалённо
Энтузиаст и разработчик Себастьян Стаакс запустил Grand Theft Auto 5 на старом Game Boy 1989 года.
Это первый Game Boy, который был выпущен как продолжение к известным карманным играм Nintendo Game & Watch. Устройство имело монохромный жидкокристаллический экран с размерами 160×144 пикселей.
Для старой портативной приставки разработчик сконструировал специальный Wi-Fi-картридж, который позволяет транслировать на устройство что угодно. Это касается и игр, и видеороликов. По большому счёту, это облачный гейминг.
К сожалению, разглядеть что-либо в GTA 5 на Game Boy сложно из-за монохромного зелёного экрана. Сама играет работает при 20 fps. Пройти её на приставке затруднительно. Но сам факт запуска GTA 5 на устройстве 1989 года кажется забавным.
Источник: Kanobu