GTA 5 запустили на портативной приставке 1989 года

Это первый Game Boy, который был выпущен как продолжение к известным карманным играм Nintendo Game & Watch. Устройство имело монохромный жидкокристаллический экран с размерами 160×144 пикселей.

Для старой портативной приставки разработчик сконструировал специальный Wi-Fi-картридж, который позволяет транслировать на устройство что угодно. Это касается и игр, и видеороликов. По большому счёту, это облачный гейминг.

К сожалению, разглядеть что-либо в GTA 5 на Game Boy сложно из-за монохромного зелёного экрана. Сама играет работает при 20 fps. Пройти её на приставке затруднительно. Но сам факт запуска GTA 5 на устройстве 1989 года кажется забавным.