GTA обвинили в формировании у мальчиков плохого отношения к женщинам

Об этом заявил политик Питер Даттон (Peter Dutton), министр внутренних дел Австралии. Он отметил, что его, как отца 19-летней дочери и юных мальчиков, пугают некоторые истории, по его мнению, связанные с играми. Министр рассказал, что молодых девушек домогаются, «суют руки под юбки, кладут на грудь и так далее». Политик назвал это недопустимым поведением.

Он считает, что такое поведение связано с GTA в том числе. Также министр призвал Австралию фильтровать контент в социальных сетях.

«В игре (прим. GTA) вы можете не просто небезопасно водить автомобиль, вы можете пойти в стрипклуб, заказать приватный танец, а потом начать расстреливать полицейских. Поэтому нам нужно серьёзнее обсуждать вещи, которые влияют на молодых парней как в семье, так и в социальной среде, особенно в онлайне», — подытожил министр.