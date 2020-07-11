GTA: San Andreas показали с современной графикой

Карта моддеров недоступна для скачивания. Авторы проекта рассказали, что разрабатывают его для создания машинимов (коротких скетчей и видероликов на основе компьютерных игр). То есть никакого функционального ремейка ждать нельзя. Ремейка игры от Rockstar Games тоже не было и, скорее всего, не будет.