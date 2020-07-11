Игры
Сегодня 19:00
GTA: San Andreas показали с современной графикой
Эта игра вышла 16 лет назад
Моддеры из ArcadiaSquad показали GTA: San Andreas, вышедшую в 2004 году, с современной графикой. Так мог бы выглядеть ремейк игры на движке Unreal Engine 4.
Сообщается, что моддеры работают на проектом почти год. Они полностью воссоздают карту GTA: San Andreas. Прямого сравнения кадров в роликах авторы не предоставили. Но можно найти любое геймплейное видео с GTA: San Andreas и сравнить.
Карта моддеров недоступна для скачивания. Авторы проекта рассказали, что разрабатывают его для создания машинимов (коротких скетчей и видероликов на основе компьютерных игр). То есть никакого функционального ремейка ждать нельзя. Ремейка игры от Rockstar Games тоже не было и, скорее всего, не будет.