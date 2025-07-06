Об этом объявила Генеральная служба регулирования СМИ Саудовской Аравии через свой аккаунт в соцсетях. Там сказано, что GTA V и её онлайн-версия получили возрастной рейтинг «21+».

Этот шаг стал неожиданным для многих игроков в регионе, так как ранее считалось, что разрешение на игру получить почти невозможно. Один из сотрудников службы регулирования даже выразил радость по этому поводу в соцсетях.