Опубликовано 06 июля 2025, 07:091 мин.
GTA V официально разрешили к продаже в Саудовской Аравии — спустя 12 летРелиз 17 июля
В Саудовской Аравии впервые официально разрешили продавать Grand Theft Auto V. Раньше игра была запрещена из-за своего контента. Но теперь власти страны дали официальное разрешение на продажу, и игра появится в магазинах 17 июля 2025 года.
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Об этом объявила Генеральная служба регулирования СМИ Саудовской Аравии через свой аккаунт в соцсетях. Там сказано, что GTA V и её онлайн-версия получили возрастной рейтинг «21+».
Этот шаг стал неожиданным для многих игроков в регионе, так как ранее считалось, что разрешение на игру получить почти невозможно. Один из сотрудников службы регулирования даже выразил радость по этому поводу в соцсетях.