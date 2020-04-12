GTA V вышла для консолей в далёком 2013 году, а для компьютеров — в 2015. С тех пор появились более продвинутые технологии графики, например, видеокарты NVIDIA с поддержкой трассировки лучей. Если вам интересно, как бы выглядела старая игра в современной обработке, то можете порадоваться: GTA V показали с улучшенной графикой.