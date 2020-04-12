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Сегодня 17:03
GTA V показали с улучшенной графикой
С трассировкой лучей
GTA V вышла для консолей в далёком 2013 году, а для компьютеров — в 2015. С тех пор появились более продвинутые технологии графики, например, видеокарты NVIDIA с поддержкой трассировки лучей. Если вам интересно, как бы выглядела старая игра в современной обработке, то можете порадоваться: GTA V показали с улучшенной графикой.
На Digital Dreams опубликовали ролик, в котором демонстрируются виды Лос-Сантоса с более современной графикой. Авторы использовали трассировку лучей и различные улучшающие графику модификации: и ReShade, и Awesomekills Graphics. Посмотреть на результат любопытно.
В описании к видео можно найти инструкции и ссылки, которые помогут запустить модифицированную игру. Сообщается, что для её запуска использовался процессор Ryzen 7 1800X 4,2 ГГц; 32 ГБ оперативной памяти, видеокарта MSi Armor GTX1080TI 11 ГБ.